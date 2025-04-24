Сергей Соседов заявил, что никто не заметил отсутствия в России Веры Брежневой. Об этом сообщает NEWS.ru.

Критик Сергей Соседов заявил, что россияне не заметили отъезда певицы Веры Брежневой. По словам Соседова, он не считал певицу талантливой.

«Веру Брежневой певицей я никогда не считал. Она певица никакая: что она выступала в России, что нет. Никто не заметил ее отсутствия. И была ли она — Вера Брежнева?» - задался вопросом он.

Соседов добавил, что Брежнева должна быть благодарна автору ее песен Константину Меладзе.

«Меладзе для нее писал песни. Чтобы она делала без него?» - заявил он.

Напомним, Вера Брежнева покинула Россию в 2022 году. Сейчас она живет в Италии. В 2023 году певица развелась с Константином Меладзе.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов высказался об «отмене» Лолиты и ее отстранении от шоу «Суперстар!».