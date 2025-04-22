«Ей мешают»: Сергей Соседов высказался об «отмене» Лолиты и ее отстранении от шоу «Суперстар!»

Сергей Соседов прокомментировал отстранение Лолиты Милявской от шоу «Суперстар!» и отмену ее концертов. В беседе с The Voice музыкальный критик заявил, что певице «мешают» продолжать творческую деятельность разные люди. Более того, журналист не исключает: за артисткой могут следить.

8 марта Лолита неожиданно появилась в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ после массовой отмены концертов и исчезновения с телевидения. Певица заняла кресло жюри вместо Наташи Королевой, но в последующих выпусках так и не была замечена. По мнению Сергея Соседова, отстранению артистки от проекта могли поспособствовать разные люди. Критик уверен: именно они в том числе препятствуют концертам знаменитости.

«За ней явно не одни и те же ездят. Нет. Это кто-то организует на местах, может быть, задолго до самого мероприятия. Я спрашивал у Лолиты, знает ли она, кто ей мешает. Она говорит, что не предполагает. Это нужно расследование проводить», — заявил Сергей Соседов.

Напомним, исполнительница хита «На Титанике» оказалась в центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала Лолиту перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России.

Ранее сообщалось о том, что Лолита получила копию доноса, из-за которого сорвался ее концерт в Ижевске, и пригрозила недоброжелателям судом.