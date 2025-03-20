Соседов сравнил Аллу Пугачеву с мутантом и заявил, что она никогда не вернется

Музыкальный критик и телеведущий Сергей Соседов признался, что его шокировал инцидент с Аллой Пугачевой, напавшей на журналиста НТВ в Лимасоле. 75-летняя артистка внезапно назвала себя патриоткой, а представителей прессы – нахалами.

«Пугачева сказала, что она патриотка? Она, наверное, в маразме уже совсем. Патриотка, уехавшая то в Израиль, то на Кипр. Сомневаюсь, что она тоскует по родине», — заявил Соседов в интервью Алене Жигаловой.

При этом он выразил уверенность, что исполнительница хита «Арлекино» сильно сдала, и у нее хватает сил только на то, чтобы гулять по набережной и спать. Соседов также отметил, что Алла Борисовна никогда не сможет вернуться на сцену.

«Петь нечем уже и сказать уже нечего», — пояснил музкритик, добавив, что от былой внешности Пугачевой также ничего не осталось.

Сосдов признался, что последние фотографии певицы в Сети обескуражили его. Особенно он выдел огромные глаза артистки и сравнил ее с мутантом.

«Она не вернется, выступать на сцене она не будет!» — заключил критик.

Ранее бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова заявила, что разочарована тем, как сейчас отзываются о покинувшей Россию певице. Она выразила уверенность, что Пугачева не предатель и никогда им не будет.