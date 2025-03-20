Бывшая домработница Аллы Пугачевой вступилась за уехавшую из России певицу

Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова разочарована тем, как сейчас отзываются о покинувшей Россию певице. Об этом она заявила в разговоре с Ura.ru.

По мнению женщины, хейтеры зарабатывают деньги на том, что «портят жизнь» Примадонне.

«Она — не предатель и никогда им не будет. Она не из тех людей! Пугачева — честный и порядочный человек», — заверила бывшая помощница исполнительницы.

Экс-домработница уточнила, что до сих пор считает Пугачеву «самым лучшим во всем и великим» человеком. Дороднова подчеркнула, что уехавшая знаменитость всю жизнь пела живьем на своих концертах в отличие от большинства современных артистов.

«Я ее люблю, любила и буду любить», — резюмировала она.

Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* (признан в РФ иноагентом) и детьми уехала из России в Израиль. Через некоторое время семейство обосновалось на Кипре, где у них есть элитная недвижимость. Также звездных супругов нередко замечают в Латвии.

Ранее народная артистка РСФСР Тамара Семина призвала забрать у Аллы Пугачевой дом с пирсом в Подмосковье.