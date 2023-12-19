Сергей Соседов высказался о причастности Пугачевой к его увольнению с НТВ

Сергей Соседов высмеял слухи о том, что Пугачева повлияла на его увольнение. Об этом сообщает mk.ru.

Накануне стало известно о внезапном увольнении Сергея Соседова с телеканала НТВ. Там он вел программу «За гранью». Музыкальный критик узнал о решении канала разорвать с ним контракт 9 декабря. Позже о замене на Тимура Еремеева сообщили творческому коллективу шоу.

Некоторые поклонники Соседова считают, что к его увольнению может быть причастна Алла Пугачева, в адрес которой он не раз критически высказывался. Однако сам Соседов лишь смеется над этими домыслами.

«Мне смешно даже это комментировать. Маразм чистой воды! Люди, которые говорят, что к моему увольнению причастна Пугачева, заблуждаются. Я лично эти вещи никак не связываю. Пугачева не имеет никакого отношения к тому, что происходит в данный момент в моей жизни. В первую очередь, в виду того, в каком она сама сейчас положении находится», — объяснил он.

Ранее мы писали о том, что телеведущий Сергей Соседов пристыдил назначение Еремеева в шоу «За гранью».