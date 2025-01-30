Сергей Соседов рассказал о своем первом интервью в карьере с Эдитой Пьехой. Об этом сообщает Газета.Ru.

Сергей Соседов начинал работать курьером в газете «Гудок». Однако когда коллеги будущего журналиста почувствовали его скрытый талант, то предложили поработать редактором в газете. Соседов согласился, но начать решил не с маленького материала, а целого интервью со звездой.

«Это была Эдита Станиславовна Пьеха. В 1987 году ей исполнилось 50 лет, и она сделала юбилейную концертную программу „Моим друзьям“. Я купил билет, пришел на концерт, подарил Пьехе цветы, а после концерта пошел за кулисы договариваться об интервью», — рассказал он.

По словам Соседова, певица согласилась, но предложила провести интервью после концерта в Ленинграде, куда она его позвала вместе с собой.

«Узнав, что я никогда не был в Ленинграде, Пьеха сказала: „Приезжайте на несколько дней. Вы и на концертах моих побываете, и сходите на экскурсии по городу. Вам не нужна будет гостиница, я дружу с ленинградским детским домом № 53, остановитесь там, в гостевой комнате“», — вспомнил он.

В итоге интервью получилось успешным, а главный редактор газеты выписал Соседову премию размером 70 рублей.

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