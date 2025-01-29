«Пустоцветы»: Сергей Соседов назвал лучших и худших артистов российской эстрады

Сергей Соседов не сильно жалует современных знаменитостей. При этом музыкальный критик отмечает, что на российской эстраде есть артисты достойного уровня. К ним он относит Ларису Долину, Полину Гагарину, Диму Билана.

Телеведущий отметил, что нашим звездам далеко до уровня советских артистов. Современным исполнителям, по словам Соседова, не хватает образования, воспитания, культуры, этикета, как и многим людям нашего времени. В советское время были другие ценности, которые со временем ушли на задний план, говорит критик.

С положительной точки зрения Сергей охарактеризовал только артистов старшего и среднего возраста: Ларису Долину, Полину Гагарину, Диму Билана. О молодежи он отозвался не очень лестно.

«Потому что их корни упираются в ту самую старую школу, как ни крути. А всякие Клавы Коки и Вали Карнавал… Все это пустоцветы», — приводит слова критика Газета.Ru.

Соседов считает, что слава этих исполнительниц быстро пройдет, и о них забудут слушатели.

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