Сергей Соседов рассказал о своей реакции на увольнение из шоу «За гранью»

Музыкальный критик Сергей Соседов был удивлен новости об его увольнении из шоу «За гранью» на НТВ. Это стало неожиданностью и для создателей программы.

Он добавил, что в роли заказчика в этой программе выступает телеканал НТВ, который утверждает формат программы, тематику, ведущего. Саму же программу снимает продакшен, то есть исполнитель заказа.

Руководство продакшена не было заинтересовано в перестановках, отметил Соседов, добавив, что между ним и создателями шоу сложилась четкая работа.

«Я ни разу не опоздал на съемку, даже на грим. Ведущих с такой железной дисциплиной мало. Я делаю свой спектакль, они делают свой в монтаже. Все довольны. Эксперты счастливы, зрители в восторге», — цитирует критика NEWS.ru.

О внезапном увольнении Сергея Соседова с телеканала НТВ, где он вел программу «За гранью», стало известно в конце декабря. Позже о замене ведущего на Тимура Еремеева сообщили творческому коллективу шоу.