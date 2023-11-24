Сергей Соседов рассказал, что ждет Орбакайте после возвращения в Россию

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что ждет певицу Кристину Орбакайте, если она вернется в Россию из Соединенных Штатов. Так, эксперт считает, что к исполнительнице не должно быть никаких претензий, передает News.ru.

Не так давно стало известно, что дочь Аллы Пугачевой собирается приехать в Россию ради съемок в сериале «Тест на беременность». По мнению Соседова, в возвращении Орбайкате ничего страшного нет. Артистке можно не волноваться за прием у соотечественников, ведь она, в отличие от звездной матери, не делала никаких резкий заявлений перед отъездом.

«Орбакайте никак себя не запятнала. А ведь она оказалась в очень тяжелом положении, потому что мать ее подвела. У Аллы Пугачевой мудрости ноль к ее годам, дочь повела себя намного разумнее, поэтому к ней не должно быть никаких претензий», — рассказал Соседов.

Что касается самого сериала, в котором будет сниматься Орбакайте, то критик считает, что вероятность его успеха невысока. По мнению Соседова, время великих фильмов прошло.

Ранее музыкальный критик призвал не торопиться с запуском российского Евровидения. Он заявил, что сейчас много других проблем.