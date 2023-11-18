«Много более важных проблем»: Сергей Соседов назвал несвоевременной идею запуска аналога «Евровидения»

Сергей Соседов призвал не торопиться с запуском российского «Евровидения», об этом сообщает News.ru.

На днях Министр культуры России и гендиректор Первого канала сообщили о реализации идеи проведения российского аналога «Евровидения». Планируется, что конкурс впервые пройдет уже в 2024 году. Многие деятели культуры поддержали эту инициативу. Музыкальный критик Сергей Соседов признал, что идея ему понравилась.

«Такой конкурс, безусловно, может быть хорошей альтернативой "Евровидению". Почему нет? Там смогут участвовать артисты со всего мира», - рассказал он.

Впрочем, торопиться с проведением конкурса не стоит, заявил Соседов. По его словам, сейчас в России есть более серьезные проблемы.

«Не знаю только, нужно ли это делать сейчас, ведь у нашей страны много гораздо более важных проблем и задач, чем международный песенный конкурс. Мне кажется, это задача для будущего», - объяснил он.

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