Сергей Соседов публично обвинил Леру Кудрявцеву в «неприличном» поведении на шоу

Сергей Соседов прилюдно отчитал Леру Кудрявцеву за неприличное поведение в эфире шоу «Суперстар!» на НТВ и раскрыл секреты съемок проекта. Об этом сообщает Ura.ru.

Во время своего творческого вечера в Москве Сергей Соседов косвенно высказался о Лере Кудрявцевой, с которой занимает кресла жюри в шоу «Суперстар!» на НТВ. Музыкальный критик раскритиковал лексикон, который использует телеведущая в своих комментариях после выступлений участников проекта.

«Я ненавижу слово „мурашки“. Я его не употребляю категорически. В моем лексиконе слова „мурашки“ нет. Она табуировано абсолютно. Так же, как у меня нет слов: „Круто“ и „Вау“. <…> Это вообще неприлично! Это хорошо в молодежной тусовке где-то. Но когда это идет с экрана, это звучит дико, безусловно!» — заявил Сергей Соседов.

Также журналист рассказал о нововведениях в съемках шоу. Сергей Соседов отметил, что судьи не знают, какие песни будут исполнять артисты, и они вынуждены буквально за минуту придумать полноценный комментарий о выступлении.

«Раньше нам давали список, какой артист, какую песню поет. Сейчас — нет. У нас есть просто список певцов: кто идет и за кем. Мы слышим и сразу же оцениваем. Это очень сложно», — поделился критик.

При этом Сергей Соседов отметил, что проект снимается «с одного дубля», а комментарии членов жюри «невозможно заранее прописать» и они ни с кем не согласовываются. В противном случае, по мнению журналиста, это была бы «актерская работа».

Напомним, недавно между артистами случился скандал в эфире одного из выпусков «Суперстар!». Лера Кудрявцева и Сергей Соседов не сошлись во мнениях о выступлении Сергея Челобанова. Телеведущая не смогла сдержать слез от восторга, а критик назвал номер «психиатрическим театром». Тогда Лера Кудрявцева вступила с коллегой в перепалку, бросила в него подушку и покинула съемочную площадку.

Ранее мы писали о том, что Сергей Соседов раскритиковал идею депутата передать статус примадонны эстрады Надежде Бабкиной. Журналист заявил: «Никого не надо называть кем бы то ни было искусственно».