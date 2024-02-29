Сергей Соседов посчитал Клаву Коку и Zivert недостойными исполнения гимна России. Об этом сообщает NEWS.ru.

На днях певица Полина Гагарина отказалась исполнять гимн России перед спортивным матчем. Певица сослалась на плотный график и запланированные выступления на корпоративах. После этого организаторам товарищеского матча сборных России и Сербии по футболу пришлось искать замену певице.

По словам Сергея Соседова, к подбору исполнителя гимна России нужно относиться серьезно.

«Гимн России должен быть в первую очередь достойно исполнен. Во вторую очередь имеет значение, насколько популярный певец будет его петь. Если певица популярна, но ее исполнение плохое, то и приглашать ее не нужно», — объяснил он.

Он также назвал имена певиц, которые, по его мнению, не подходят для этой задачи.

«Клава Кока, Люся Чеботина, например, или Зиверт не годятся. Потому что гимн должен быть исполнен красиво, мощно, диапазонально. Это должно быть ярко», — заявил Соседов.

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