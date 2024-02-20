«Им там будет хорошо»: Соседов призвал отдать замок Пугачевой детям-сиротам

Музыкальный критик Сергей Соседов поделился мнением о предложении депутата Госдумы Дмитрия Гусева конфисковать замок певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в деревне Грязь. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

«Лучше пусть отдадут этот многоэтажный замок детям-сиротам. Им там будет очень хорошо», — поделился критик.

Соседов отметил, что в особняке Примадонны можно сделать больницу. По его мнению, любой из этих вариантов принесет гораздо больше пользы, чем если бы столь огромное помещение пустовало.

Помимо этого, Соседова также заинтересовало, откуда у звездных супругов появились деньги, чтобы приобрести столь дорогостоящую недвижимость.

«Я очень сомневаюсь, что Алла особо вкладывалась в этот дом, уж слишком она в этом смысле жадная. А вот как удалось Максиму накопить — это очень большой вопрос. С концертов и выступлений денег особо не соберёшь. <…>. Кто его спонсировал, что ему удалось приобрести такой замок?», — высказался критик.

Ранее Сергей Соседов признался, что у блогерши Насти Ивлеевой есть влиятельные покровители.

*(признан иноагентом на территории РФ)