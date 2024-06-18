«Рублевка негодует, что обидели Колю»: раскрыта реакция богачей на скандал Бузовой с Басковым

Певица Алена Кравец рассказала, что обеспеченные россияне встали на сторону артиста Николая Баскова в его конфликте с исполнительницей Ольгой Бузовой. По словам светской львицы, ведущий «не парится» из-за скандала.

«Вся Рублевка негодует из-за того, что обидели Колю. Его у нас любят», - сообщила Кравец сайту mk.ru.

Она охарактеризовала Баскова как «простого и общительного парня», который «никогда нос не задирает». Также Кравец отметила: певец является «роскошным» ведущим и на корпоративах работает «как никто другой».

Собеседница рассказала, что в день конфликта Бузова «была не в духе». Также она посоветовала певице «с небес на землю спуститься».

«Ее времена проходят, а наши с Колей не пройдут никогда», - заметила Кравец и указала на то, что Басков ничего плохого о певице не сказал, «только правду».

Ранее модель Анна Калашникова заявила, что Бузова увела чужого мужа и не должна обижаться на Баскова.