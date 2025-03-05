Сергей Соседов ответил на призыв зрителей выгнать Кудрявцеву из шоу «Суперстар!»

Музыкальный критик Сергей Соседов обвинил зрителей шоу «Суперстар!» в непонимании из-за того, что они критикуют Леру Кудрявцеву. Он пояснил в разговоре с Ura.ru, что через экран выступления участников воспринимаются не так, как в реальной жизни.

Журналисты поинтересовались мнением Соседова о том, стоит ли выгонять Кудрявцеву из программы, как хотят некоторые зрители.

«Зритель пусть решает сам. Но люди должны понимать, что шоу по телевидению смотрится иначе. Одно дело, когда ты сидишь там и видишь номера, как они есть, являясь частью большого шоу. Совсем другое дело — видеть телеверсию программы в эфире. Когда ты сидишь на диване, ты уже смотришь по-другому, как сторонний наблюдатель», – поделился Сергей.

Критик отметил, что члены жюри находятся «внутри шоу», а зрителям доступно лишь то, что показали режиссеры монтажа.

Напомним, что некоторые любители программы раскритиковали поведение Кудрявцевой, которая являются членом жюри. По мнению зрителей «Суперстара!», теледива оценивает участников не всегда объективно. Она жаловалась на отсутствие у себя мурашек и называла старших коллег Малежика и Муромова - «Дядей Славой и дядей Мишей».

Не так давно Лера поссорилась с самим Сергеем. Их мнения разделились по поводу выступления Челобанова. Но Соседов говорит, что не обижается на звезду.

«Это все ерунда. Она, конечно, потом сказала мне дежурно: «Извини». Но я и не в обиде на нее. Мы же должны взаимодействовать друг с другом. Шутки, споры – они нужны в жюри, и случаются очень часто», – добавил он.

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