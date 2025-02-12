«Другом назвать не могу»: Иосиф Пригожин рассказал, помирился ли с Сергеем Шнуровым после громкого скандала

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, простил ли певца Сергея Шнурова после громкого скандала четыре года назад. Тогда знаменитости обменялись колкостями из-за безденежья, которое настигло артистов в пандемию. Продюсер заявил, что простил солиста группы «Ленинград», но называть его другом отказался.

Комментарий продюсера приводит Общественная служба новостей.

Пригожин рассказал, что в настоящее время его ничто не объединяет с певцом, а старый конфликт они уже не вспоминают при встрече.

«Спустя столько лет я простил его, он был не прав во многом, но, как говорится, величие императора в умении прощать», — сказал продюсер.

Пригожин и Шнуров пересекаются на мероприятиях, «жмут руку и расходятся», их общение ограничивается фразами «привет-пока».

«Я его не считаю врагом, не считаю мерзавцем, но и другом назвать не могу», — отметил Пригожин.

Ранее певица Валерия заявила, что жалеет об отсутствии своей комнаты для раздельного сна с мужем. Пригожин не готов спать без возлюбленной, так что артистке приходится терпеть его храп.