На Тимати подали в суд: с популярного рэпера требуют 8 миллионов рублей

На рэпера Тимати подали в суд, с музыканта требуют более 7 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Артист Тимур Юносов несколько лет назад ушел из музыки и вплотную занялся бизнесом. На сегодняшний день известный рэпер является соучредителем минимум девяти компаний, не считая его личных ИП. Многие из фирм Тимати не совсем успешные и несут большие убытки.

Так, например, ООО «Виттория», занимающиеся ресторанным бизнесом и доставкой еды, за прошлый год заработало 91 млн рублей. При этом потери бизнеса составили 9 млн. Против этого предприятия и подала иск компания ООО «Протрейд».

С компании, в которой у Юнусова доля в 25%, требуют 7 952 940 рублей. Однако, что именно стало причиной претензии, не уточняется.

При этом недавно стало известно, что на рэпере Тимати висит еще один долг. Суд в Раменках постановил взыскать с популярного исполнителя задолженность по взносам на капитальный ремонт. Подробнее об этом мы писали здесь.