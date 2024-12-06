Сергей Шнуров назвал проходящей возросшую популярность Надежды Кадышевой. Об этом сообщает NEWS.ru.

В последнее время песни Надежды Кадышевой стали популярны у молодежи — они начали посещать концерты «Золотого кольца» и снимать ролики для соцсетей. Все из-за завирусившегося в TikTok трека «Плывет веночек». По мнению Сергея Шнурова, такая популярность у коллектива не на долго.

«Потому что очень крепкий материал, классные песни. Популярность в интернете странная, приходит волнами. Наверное, она связана с TikTok. Кто-нибудь снял какой-нибудь прикольный ролик на этот трек. Популярность эта проходящая», — заявил он.

Напомним, за последний год стриминговые платформы отчитались о семикратном росте слушателей Кадышевой. Певица также объявляла конкурс на лучший ремикс «Веночка».

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