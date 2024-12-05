Сергей Шнуров назвал кризис среднего возраста «удобным объяснением пьянства». Об этом сообщает «7Дней.ru».

В новом интервью музыкант признался, что пережил кризис среднего возраста. При этом он считает: многие мужчины оправдывают этим термином свои пьянства и загулы.

«Это современный миф, который удобен мужчинам, чтобы легче было думать о собственном пьянстве. Легче уходить из дома в баню или на рыбалку. Ты говоришь: «У меня кризис среднего возраста». И все такие: «О да! Мы понимаем»», — высказался певец.

По словам музыканта, ему удалось побороть многие вредные привычки. Шнуров регулярно занимается физкультурой, но делает это без удовольствия. Не обладая любовью к спорту, он хочет продлить «активное участие в социальной жизни».

«Если в 25 лет у меня был выбор: умереть молодым, на подъеме, либо продолжать как-то жить, то сейчас выбор другой: либо ты гадишь под себя, либо не гадишь. Я выбираю не гадить, поэтому в моей жизни есть тренажер и легкая физкультура», — резюмировал артист.

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