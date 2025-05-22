Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах после жалоб общественников

Певец Сергей Шнуров нашел способ обойти жалобы общественников, которые недовольны наличием мата в его песнях. Telegram-канал Mash сообщает, что артист заплатит штраф в размере 1 тысячи рублей за нецензурную лексику в общественном месте и установит возрастное ограничение 18+.

29, 30 и 31 мая Шнуров собирается выступить в Новосибирске. Однако незадолго до концертов чиновники получили несколько писем от общественных организаций с требованием запретить Сергею выходить на сцену. Активисты отмечали, что артист матерится не только в своих треках, но и во время разговоров со зрителями.

Чтобы все-таки выступить и не нажить проблем, Шнуров решил подписать дополнительное соглашение, по которому вся ответственность за нарушение закона ложится на плечи артиста. Также, по данным источника, певец заплатит штраф и ограничит возраст зрителей. Это позволит ему использовать мат.

«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. За собственные заработанные деньги, в свободное от работы время. Зачем пытаться мешать делать, то что не противозаконно и даже приятно?» - заявил Шнуров.

Ранее Сергей Шнуров раскритиковал идею повышения штрафов за мат.