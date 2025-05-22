НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 22 мая 2025, 10:43
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Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах после жалоб общественников

Певец Сергей Шнуров заплатит тысячу рублей штрафа, чтобы материться на концертах.
Сергей Шнуров нашел способ законно материться на концертах после жалоб общественников

© Kashaev Pavel/East News

Певец Сергей Шнуров нашел способ обойти жалобы общественников, которые недовольны наличием мата в его песнях. Telegram-канал Mash сообщает, что артист заплатит штраф в размере 1 тысячи рублей за нецензурную лексику в общественном месте и установит возрастное ограничение 18+.

29, 30 и 31 мая Шнуров собирается выступить в Новосибирске. Однако незадолго до концертов чиновники получили несколько писем от общественных организаций с требованием запретить Сергею выходить на сцену. Активисты отмечали, что артист матерится не только в своих треках, но и во время разговоров со зрителями.

Чтобы все-таки выступить и не нажить проблем, Шнуров решил подписать дополнительное соглашение, по которому вся ответственность за нарушение закона ложится на плечи артиста. Также, по данным источника, певец заплатит штраф и ограничит возраст зрителей. Это позволит ему использовать мат.

«Взрослые люди идут послушать взрослые песни. За собственные заработанные деньги, в свободное от работы время. Зачем пытаться мешать делать, то что не противозаконно и даже приятно?» - заявил Шнуров.

Ранее Сергей Шнуров раскритиковал идею повышения штрафов за мат.