«Бесполезная глупость»: Сергей Шнуров раскритиковал идею повышения штрафов за мат в России

Лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров раскритиковал инициативу об увеличении штрафов за нецензурную лексику в 10 раз. В беседе с ТАСС певец назвал идею запретить мат в России «бесполезной и самонадеянной глупостью».

По мнению Сергея Шнурова, у идеи повышения штрафов за использование нецензурной лексики нет никаких перспектив. Музыкант считает, что нельзя запрещать россиянам использовать «полную версию родного языка», и «готов платить» за это.

«Борьба за самостоятельную русскую культуру почему-то у нас обязательно сопряжена с гонениями на великий русский язык. Во всем его объеме. <…> Чтобы сохранить то, что объединяет многих людей нашей культуры, я готов платить. Платить за то, чтобы говорить на родном мне языке в полной его версии», — заявил Сергей Шнуров.

Певец также назвал «бесполезной и самонадеянной глупостью» попытки запретить русские слова, «с которыми наши предки выигрывали сражения, терпели горести и праздновали победы».

Напомним, недавно депутат Госдумы Александр Аксёненко выступил с инициативой об увеличении в 10 раз штрафов за использование ненормативной лексики в России. Политический деятель назвал ничтожными действующие в настоящее время штрафы за мат — от 500 до 1000 рублей. Он подчеркнул, что такие суммы не позволят эффективно ограничивать употребление нецензурных слов.

Депутат пояснил, что цель такого законопроекта — «защитить традиционные ценности и великий русский язык». Под него попадает мат не только в общественных местах, но и в Сети, «при проведении театрально-зрелищных и культурно-просветительских мероприятий».

Ранее сообщалось о том, что режиссер Сергей Урсуляк выступил против мата в искусстве. Сценарист заявил: «Есть и были виртуозы владения этим языком: когда это неоскорбительно, когда это придает шарма, перца и чего хотите, но бытовой мат — это чудовищно, а еще хуже — мат в театре и в кино».