В Театре Российской армии после прихода нового директора уволили 63 человека. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналистам удалось достать якобы внутренние документы Театра Российской армии, руководителем которого в марте 2024 года стала Милена Авимская. Судя по спискам, в период с марта по июль из театра были уволены 63 человека: электрики, репетиторы по актёрскому мастерству, экономисты, гардеробщики, костюмеры и другие специалисты.

Причем если верить официальным документам, у 32 сотрудников закончились трудовые контракты, 29 человек написали заявления по собственному желанию, один ушел по соглашению сторон, еще один сотрудник отправился служить в армию.

Ксения Таран, которая является одной из уволенных артисток, рассказала, что в списке оказались люди, которые проработали в театре больше 30 лет. Она предполагает, что новое руководство вынудило их написать заявления на увольнение по собственному желанию.

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