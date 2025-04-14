Сергей Савин сообщил, что гонорары Ефремова увеличились из-за смертельного ДТП

Певец Сергей Савин сообщил, что гонорары Михаила Ефремова увеличились из-за смертельного ДТП. Его слова передает aif.ru.

По данным СМИ, после выхода по УДО актер появится на съемочной площадке уже в мае. Якобы его гонорар за смену составит 2,5 млн рублей. Савин, работавший ранее с Ефремовым, вспоминает, что до ДТП его расценки были «обычными». Однако скандал повлиял на ценник — сработал «черный пиар».

«Как говорила Алла Борисовна Пугачева, «черный пиар — это тоже пиар». Также Алла Борисовна всегда подчеркивала: «Главное, чтоб пресса писала об артисте. Все поводы хороши, лишь бы это не был некролог». Конечно, это очень страшно, что Михаил лишил жизни невинного человека. Но сейчас вся эта трагическая история, весь этот скандал работают на ценник Ефремова», — высказался артист.

По мнению Сергея, Михаил не рад поднявшимся гонорарам и скандалу вокруг его имени. При этом он убежден, что 2,5 млн потребуются актеру, который пообещал поддерживать семью погибшего мужчины.

Ранее Стас Садальский заявил, что Ефремову готовы заплатить 2 млн рублей за интервью. Подробности читайте в этой новости.