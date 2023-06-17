«Разорвал мою душу на куски»: заплаканная Виктория Боня обратилась к подписчикам
Виктория Боня в слезах вышла на связь: что случилось.
Виктория Боня всегда отличалась стойкостью и умением держаться на публике. Однако на днях телеведущая не смогла сдержать слез и рассказала о наболевшем.
Знаменитость заявила, что ее сердце разбито. Обращаясь к подписчикам, Боня подняла вопрос «для чего мы живем?» и пожаловалась на то, что она не может «охватить» весь мир, встретившись с каждым своим поклонником.
«Я посмотрела фильм, который просто разорвал мою душу на куски», — пояснила Боня.
Однако, имея огромную аудиторию, знаменитость не может собраться со всеми и сделать что-то важное в жизни.
Боня добавила, что ей скоро понадобится помощь от подписчиков. В чем именно и как скоро, блогер не объяснила.
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