«Разорвал мою душу на куски»: заплаканная Виктория Боня обратилась к подписчикам

Виктория Боня всегда отличалась стойкостью и умением держаться на публике. Однако на днях телеведущая не смогла сдержать слез и рассказала о наболевшем.

Знаменитость заявила, что ее сердце разбито. Обращаясь к подписчикам, Боня подняла вопрос «для чего мы живем?» и пожаловалась на то, что она не может «охватить» весь мир, встретившись с каждым своим поклонником.

«Я посмотрела фильм, который просто разорвал мою душу на куски», — пояснила Боня.

Однако, имея огромную аудиторию, знаменитость не может собраться со всеми и сделать что-то важное в жизни.

Боня добавила, что ей скоро понадобится помощь от подписчиков. В чем именно и как скоро, блогер не объяснила.

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