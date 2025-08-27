Сергей Сафронов раскрыл подробности скандала со взяткой, из-за которого его уволили из «Битвы экстрасенсов»

Иллюзионист Сергей Сафронов впервые рассказал о подробностях конфликта с участницей «Битвы экстрасенсов» Алиной Вердиш. Несколько лет назад этот скандал стоил ему работы в шоу. Однако сейчас телеведущий ни о чем не жалеет. Он признался — женщина обвинила его во взяточничестве из-за мести. Об этом сообщает StarHit.

Сафронов стоял у истоков магического шоу, вел выпуски с 2007 года. Однако после 13 лет работы его уволили из-за обвинений в принятии взятки. Одна из участниц заявила, что Сергей брал деньги за продвижение в шоу. Она тоже передала ему свои сбережения, но ведущий свои обязательства не выполнил. Поэтому Вердиш пошла в суд.

Спустя несколько лет после этого конфликта Сафронов рассказал, почему на самом деле на него обиделась Алина.

«Достался мне такой персонаж, который захотел участвовать в „Битве…“ Я обучал ее — учил правильно вести себя в кадре, держаться, работать над образом. Когда же я отказался помочь ей пройти кастинг, она расстроилась, обиделась, разозлилась и решила отомстить. Стала писать ролики, в которых лила на меня негатив, подала на меня в суд. А потом все суды она проиграла и осталась у разбитого корыта», - заявил Сафронов.

По словам иллюзиониста, он сам собирался уйти из шоу, но хотел доработать контракт. Он подчеркнул, что никогда не верил экстрасенсам и устал от вранья.

Кроме того, благодаря уходу из проекта Сафронов смог заняться своим здоровьем и вовремя обнаружить рак. Он отметил, что, если бы продолжал сниматься, то откладывал бы лечение.

