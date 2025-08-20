«Боженька нас услышал»: победивший рак Сафронов раскрыл, как готовился стать отцом в четвертый раз

В августе победивший рак Сергей Сафронов поделился радостной новостью — иллюзионист станет отцом в четвертый раз. Телеведущий признался, что перед тем, как планировать ребенка сделал множество анализов во избежание всевозможных рисков.

Сергей проходил обследования, чтобы выяснить, насколько здоровые у него клетки. Результаты оказались положительными, и врачи сказали телеведущему, что он может стать отцом. Когда супруга Сафронова Екатерина забеременела, пара сдала еще один тест для стопроцентной уверенности — это самый точный анализ, который делают на Кипре, объясняет телеведущий.

«Мы отправили туда анализы, а вскоре пришли результаты, что плод здоров, все в порядке. Тогда мы выдохнули, осознав, что все идет по плану», — признался Сергей в разговоре со StarHit.

Малыш появится на свет в октябре. Как рассказал Сафронов, Екатерина хорошо переносит беременность, но бывает излишне эмоциональной. Телеведущему часто приходится уезжать на гастроли — в это время маму поддерживает их старшая дочь Алиса.

Сергей добавил, что они уже знают пол малыша, но раскрывать его не хотят. Супруги отказались делать гендер-пати — они все узнали из анализов, которые пришли с Кипра.

«Когда прочитали, то прыгали от счастья. Боженька нас услышал. А еще у нас на протяжении всего года вторая детская носила имя нашего будущего ребенка», — пояснил Сергей.

Старшие дети телеведущего живут с мамой в Англии. По словам Сафронова, они сильно обрадовались, узнав о беременности Екатерины.

Три года назад у иллюзиониста выявили лимфому Ходжкина. Опухоль обволакивала сердце, легкие и сосуды. Диаметр ее образования в момент обнаружения был около 12 сантиметров. Сергей прошел необходимое лечение и сейчас находится в ремиссии.

Ранее Сафронов рассказывал, что сцена помогла ему победить рак.