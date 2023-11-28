Сергей Романович отказался от роли в «Слове пацана» из-за мата и постельных сцен

Актер Сергей Романович, принявший ислам, признался, что ему предлагали роль в проекте «Слово пацана», который уже называют чуть ли не лучшим сериалом 2023 года. Однако он предпочел отказаться, так как там был мат и постельные сцены.

В 2017 году артист, прославившийся благодаря «Ольге», «Чернобылю. Зоне отчуждения» и «Методу», решил бросить карьеру и посвятить себя вере. Он заявлял, что ему тяжело в шоу-бизнесе, так как он идет наперекор своим убеждениям, а также не может найти время для личной жизни.

На протяжении всех этих лет Сергей путешествовал по странам, искал себя, но все-таки вернулся в Россию. Несмотря на то, что в кино он больше не снимается, предложения все равно периодически поступают. Так, он мог сыграть в нашумевшем проекте «Слово пацана». Ему даже отправили на рассмотрение сценарий, но в итоге Романович отказался. Теперь, наблюдая за успехом сериала, он понимает, что упустил возможность, но жалеет о другом – о том, что в России не хватает фильмов без постельных сцен.

«Я отказался, потому что там были маты, которые потом сказали, что уберут, и постельные сцены, которые в кино мало кто убирает. <…> Я хочу обратиться ко всем режиссерам этой великой страны, неужели вы не можете написать сценарий, чтобы там не было постельных сцен?!» - возмутился актер в блоге.

Ранее стало известно, что из фильма режиссера Романа Полански «Дворец» вырезали все шутки над русскими.