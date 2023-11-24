Из фильма режиссера Романа Полански «Дворец» вырезали все шутки над русскими

Из фильма режиссера Романа Полански «Дворец» пропали шутки над русскими. Из-за этого картина сократилась на две минуты. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Новая кинолента была показала на фестивале в Венеции. Журналисты, сумевшие уже увидеть ее, отметили, что хронометрах незначительно, но все-таки сократился. Дело в том, что в прокат поступила урезанная версия, из которой убрали новогоднее обращение президента РФ, а также сцену с женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной икрой, и другие моменты, в которых российский народ был показан в шутливой форме.

Напомним, что по сюжету «Дворца», миллионеры собираются в роскошном отеле в Швейцарии и готовятся встречать Новый год. В фильме показан праздник богачей, наполненный пороками, весельем и неожиданными событиями. Главные роли в проекте исполнили Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз. В российском прокате фильм стартовал 23 ноября.

Ранее по решению правообладателя в фильме «Счастливое число Слевина» на всех онлайн-площадках было запикано слово «голубок».