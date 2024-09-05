Сергей Рогожин чуть не отдал деньги лже-губернатору Беглову

Экс-солист группы «АуцЫон» Сергей Рогожин чуть не попался на удочку мошенника, который представился губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Нейросеть очень правдоподобно повторила голос чиновника.

«Губернатор» позвонил артисту по видеосвязи. На экране певец и правда увидел Беглова на фоне герба и флага России. Мошенник назвал имя и отчество Рогожина, а после поинтересовался, как у него дела. Затем фейковый глава Петербурга заявил, что в администрацию города якобы поступили документы, по которым исполнитель хита «Ревность» является ключевой фигурой.

После мошенник предупредил, что пока не будет обсуждать с Рогожиным общий характер поступивших документов и якобы с ним свяжется сотрудник.

По словам артиста, он действительно состоит в предвыборном штабе Александра Беглов и хорошо общается с губернатором. Но их взаимодействие происходит не через телефонный номер администрации, а через определенного человека, которого они оба знают.

Однако певец понял, что перед ним не настоящий губернатор.

«Все было из серии „не то пальто“: внешне и голос реально очень похожи. И все эти суетливые предупреждения секретаря — ни в коем случае не записывать этот разговор, не фотографировать экран и просьба уединиться от посторонних, так чтобы вас никто не видел», — цитирует его mk.ru.

В таких случаях Александр ведет себя корректно, не ругается матом. В конце общения он сказал, что это мошенничество. Больше ему никто не звонил.

Ранее Сергей Рогожин раскритиковал наряды Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.