«Пугачева всегда выглядела нелепо»: певец Сергей Рогожин осудил стиль российских артистов

Певец Сергей Рогожин назвал наряды Пугачевой и Аллегровой ужасными. Об этом сообщает mk.ru.

Дискуссия вокруг инициативы о создании дресс-кода для артистов продолжается. По мнению певца Сергея Рогожина, российский шоу-бизнес еще в 90-х нуждался в дресс-коде.

«Начиная с 90-х практически все артисты у нас выглядели на сцене невероятно странно и нелепо. Женщины у нас на эстраде довольно часто выглядели, как девушки с низкой социальной ответственностью», — заявил он.

Рогожин вспомнил, что сильно откровенными наряды были у групп «ВИА Гра» и «Стрелки». При этом досталось от певца еще и Пугачевой с Аллегровой.

«Достаточно нелепо всегда выглядела Алла Борисовна Пугачева. Ну, не была она элегантной. Она была всегда эпатажной и, честно говоря, немножко пошловатой. Совершенно катастрофически всегда выглядела Ирина Александровна Аллегрова, потому что большинство ее нарядов состояло из кожаного лифа и кожаного топа в череде вариаций — то в белом, то в черном виде», — добавил он.

Из мужской части шоу-бизнеса Рогожин раскритиковал Валерия Леонтьева и Филиппа Киркорова. А вот Льва Лещенко, Олега Газманова и Дмитрия Маликова, артист наоборот, похвалил за преданность строгому стилю.

Ранее мы писали о том, что экс-солист «АукцЫона» Рогожин рассказал, как едва не погиб во время концерта.