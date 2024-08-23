Сергей Полунин и Елена Ильиных сыграли свадьбу после рождения третьего ребенка

Артист балета Сергей Полунин женился на олимпийской чемпионке в танцах на льду Елене Ильиных, родившей ему троих детей. Фигуристка поделилась фотографиями со свадьбы.

На снимках, опубликованных в Telegram-канале Елены, пара предстала вместе с детьми. Для торжества Ильиных выбрала подчеркивающее фигуру белое платье в пол с глубоким вырезом, открывшим левую ногу. Образ она дополнила кружевной накидкой. Сергей предпочел строгий костюм черного цвета и рубашку в тон.

«Так я стала женой, космически любимого мною человека. Я тебя очень сильно люблю, мой Сереженька. Какое счастье, что ты у меня есть. Твоя Полунина», - подписала кадры Елена.

В 2020 году у пары родился первенец, которого назвали Миром. В мае 2022 года Полунин сделал предложение фигуристке и подарил ей помолвочное кольцо. В этом же году на свет появился второй наследник по имени Дар.

Ранее сообщалось, что в феврале 2024 года Ильиных родила Полунину третьего ребенка. Танцовщик поделился в соцсетях снимком, на котором было видно беременную фигуристку. Тогда артист подписал фото словами «день перед родами».