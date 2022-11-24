61-летний Пенкин заявил, что давно мечтал попасть на кладбище

Звезда эстрады Сергей Пенкин иногда удивляет поклонников своими необычными взглядами и рассуждениями. Недавно он прилетел на гастроли за Урал. Первым делом он отправился не в музей или ресторан, а на кладбище!

61-летний исполнитель показал кадры со своей «экскурсии» в личном микроблоге. Сергей взял с собой букет белых хризантем и собирался встретиться с одной из любимых женщин в своей жизни. Артист признался, что давно хотел попасть на могилу известной актрисы Екатерины Савиновой. Звезда постоянно пересматривает фильмы с ее участием.

«Сбылась моя мечта! Мы сейчас находимся на могиле великой актрисы, которая снималась в фильме «Приходите завтра», Фроси Бурлаковой Екатерины Савиновой. Я очень давно хотел попасть сюда на могилу к ней, я очень рад, что я побывал здесь», – рассказал Пенкин в соцсетях.