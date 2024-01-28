Сергей Пенкин признал получивших второе гражданство артистов предателями России

Певец Сергей Пенкин откровенно высказался о россиянах с двойным-гражданством. Артист признался, что считает их предателями.

«Если у человек есть паспорт иностранного государства – это уже предательство своей страны, по моему мнению. Зачем он тебе нужен, если ты любишь свою Родину и не собираешься никуда уезжать?» - задался вопросом Пенкин в беседе с aif.ru.

Певец не стал скрывать, что мог получить итальянский паспорт, но отказался. Свое решение Сергей пояснил тем, что любит свою страну и гордится быть гражданином России.

«Я горжусь своей страной, у меня один паспорт. И я никуда не собираюсь отсюда уезжать», - заверил исполнитель.

Он также признался, что когда-нибудь мечтает открыть в Москве свой музыкальный театр, в котором будет создавать программы с элементами эстрады, цирка и других видов сценического искусства. Кроме того, Пенкин с удовольствием спел бы дуэтом с британским певцом Элтоном Джоном.

Ранее мы писали, что Сергей Пенкин отменил концерт в Дубае ради получения звания заслуженного артиста России в Москве.