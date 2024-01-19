Сергей Москальков резко ответил на высказывание Ярмольника о сбежавших артистах

В недавнем интервью актер Леонид Ярмольник оправдал звезд, уехавших из России, назвав их поступок «эмоциональной реакцией». Его высказывание прокомментировал оперный певец, общественный деятель Сергей Москальков.

Мнение Ярмольника возмутило Сергея Москалькова. Он недоумевает, почему восемь лет у звезд не было эмоциональной реакции. По словам оперного певца, многие из сбежавших артистов не представляют ценности для русской культуры.

«У нас появился шанс убрать их с насиженных мест и заменить более талантливыми людьми», — приводит слова оперного певца Абзац.

Сергей Москальков предположил, что звезду фильма «Человек с бульвара Капуцинов» попросили помочь потенциальным «возвращенцам». Он уверен: уехавшие артисты, возможно, прощупывают почву, так как мечтают о возвращении в Россию.

«Они за границей никому не нужны», — заключил Москальков.

Ранее актер Леонид Ярмольник назвал дураком звезду «Слова пацана» Никиту Кологривого после его нелестных высказываний о коллегах по цеху.