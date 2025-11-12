Сергей Маковецкий отреагировал на смерть Симонова фразой «кусок души оторвали»

Сергей Маковецкий отреагировал на смерть Владимира Симонова фразой «кусок души оторвали». Об этом сообщает NEWS.ru.

12 ноября в Москве простились с Владимиром Симоновым, умершим после хронической болезни. Маковецкий отметил, что дружил с коллегой почти 50 лет. Сергей вспоминает о нем как о большом профессионале и умном человеке. Уход Симонова стал для него личной утратой.

«Мы вместе существовали на сцене. Мы вместе снимались. Поэтому это как-то, знаете, ощущение, как будто у тебя вот кусок души оторвали. Вот так резко, неожиданно. Володя потрясающий был артист. Чтобы вы знали, потрясающий», — заявил Сергей.

По словам актера, Владимир любил импровизировать на сцене. Симонов умел играть все: и комедию, и драму.

«Мне очень горько, что так случилось, что всего-навсего в 68 лет», — высказался он.

