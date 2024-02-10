Сергей Лазарев запустит помощь бабушке, которая танцевала на его концерте. Об этом сообщает StarHit.

На днях по Сети разлетелось видео с концерта Сергея Лазарева в Коми. В первом ряду танцпола оказалась веселая бабушка, которая пританцовывала под песни артиста. Вскоре выяснилось, что пожилая женщина довольно часто посещает концерты, а на мероприятие Сергея Лазарева ее пустили бесплатно.

Как стало известно журналистам, «диско-бабушке», как прозвали ее в родном крае, 65 лет. Она инвалид с детства. Пенсионерка всегда мечтала о собственном жилье, но сейчас ей приходится снимать комнату в общежитии. Впрочем, Лидия Утяшева не опускает руки и регулярно ходит на собеседования, чтобы устроиться на работу.

Узнав о непростой истории поклонницы, Сергей Лазарев объявил поиски контактов бабушки. Уже спустя сутки после заявления он написал в соцсетях о том, что пенсионерку нашли.

«Мы уже разыскали ее контакты. Будем помогать! Спасибо всем, кто откликнулся!» — написал певец.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев упрекнул Николая Баскова в корысти после слов о бесплатном пении.