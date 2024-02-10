Сергей Лазарев упрекнул Николая Баскова в корысти после слов о бесплатном пении

Сергей Лазарев в шутку высмеял своего коллегу по сцене Николая Баскова в эфире программы шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» на телеканале «Россия 1». Инцидент произошел после выступления коллектива «МамаМия» из Екатеринбурга.

Комментируя номер, дирижер и основатель «хора Турецкого» Михаил Турецкий отметил, что артисты, выступающие без гонорара, обычно «очень хорошие люди».

Эти слова не оставил незамеченными Лазарев и переадресовал их Баскову.

«Коль, понял? Ты так себе человечек», — иронично произнес Сергей.

При этом Басков не растерялся и согласился с мнением коллеги, подтвердив, что он действительно «очень плохой человек».

«Если человек поет за гонорар, он может быть разным, а вот любители всегда поют от души», - перебил диалог ведущих Турецкий.

Артисты часто подшучивают друг над другом в рамках проекта. Взаимные колкости веселят зрителей, однако есть и те, кто считает, что между ними действительно существует неприязнь.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев попал в неловкую ситуацию в первом выпуске шоу «Ну-ка, все вместе!». На необычный пиджак коллеги, украшенный разноцветными елочными игрушками, обратил внимание Николай Басков, и решил подшутить.