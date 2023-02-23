Сергей Лазарев вышел к камерам с новой спутницей
Знаменитый холостяк Сергей Лазарев показал журналистам свою новую спутницу.
Фото: © Скрин видео, YouTube-канал «@FAMETIMETV»
В рейтинге самых завидных холостяков России Сергей Лазарев занимает одно из первых мест.
Известно, что дочку и сына 39-летний мужчина воспитывает самостоятельно, при этом женат официально никогда не был.
Разумеется, интриги не обходили музыканта стороной.
Так, одним из самых бурных романов стала связь Лазарева с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Спустя пять лет совместной жизни, пара рассталась с 2012-м году
Недавно Сергей вывел в свет свою новую пассию, красавицу брюнетку по имени Яна.
Выяснилось, однако; что и на ней исполнитель жениться не собирается.
«Свадьба это всегда прекрасно, но штамп в паспорте часто расслабляет», – рассудительный сообщил Сергей.
Ранее мы писали о том, что у Сергея Лазарева начали сохнуть голосовые связки от слишком сильного отопления в отелях.