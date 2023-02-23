Сергей Лазарев вышел к камерам с новой спутницей

В рейтинге самых завидных холостяков России Сергей Лазарев занимает одно из первых мест.

Известно, что дочку и сына 39-летний мужчина воспитывает самостоятельно, при этом женат официально никогда не был.

Разумеется, интриги не обходили музыканта стороной.

Так, одним из самых бурных романов стала связь Лазарева с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Спустя пять лет совместной жизни, пара рассталась с 2012-м году

Недавно Сергей вывел в свет свою новую пассию, красавицу брюнетку по имени Яна.

Выяснилось, однако; что и на ней исполнитель жениться не собирается.

«Свадьба это всегда прекрасно, но штамп в паспорте часто расслабляет», – рассудительный сообщил Сергей.

Ранее мы писали о том, что у Сергея Лазарева начали сохнуть голосовые связки от слишком сильного отопления в отелях.