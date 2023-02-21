«Сохнут связки и лицо»: Сергей Лазарев пожаловался на ухудшение самочувствия

Певец и многократный призёр премии «Муз-тв» Сергей Лазарев рассказал, что испытывает сильные неудобства из-за нахождения в чрезмерно отапливаемых помещениях.

Как сообщает Газета.Ru, для того, чтобы у артиста не сохли голосовые связки, ему постоянно необходим увлажнитель воздуха.

Оказывается, подобное устройство даже прописано у музыканта в райдере, а чтобы сохранять тонус кожи, артист открывает окна везде, куда бы он ни приехал.

«Мне, бывает, приносят радиатор, чтобы я не замёрз, так нет, я наоборот всё отключаю и открываю окна. Так натоплено зачастую, что дышать нечем, – поделился тяготами профессии Сергей.

Ранее мы писали о том, что знаменитый холостяк Лазарев впервые вышел в свет в сопровождении своей девушки.