Сергей Лазарев впервые за несколько лет вышел в свет в компании девушки

Премия Big Love Show в Москве порадовала публику неожиданным событием — Сергей Лазарев пришел в сопровождении девушки. Ею оказалась певица Ева Власова.

Подробности такого выхода неизвестны. Однако поклонники заявили, что пара смотрится хорошо. Вероятно, отношения артистов находятся в тайне.

Об отношениях Лазарева публика знает только одно — певец встречался с Лерой Кудрявцевой. При этом у него есть двое детей — Никита (2014) и Анна (2018).

Ранее мы писали, что Кудрявцева проговорилась, почему рассталась с Лазаревым после 4 лет отношений.