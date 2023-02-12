13:30, 12 февраля 2023
1 мин.
Сергей Лазарев впервые за несколько лет вышел в свет в компании девушки
Находятся в тайне: Сергей Лазарев вышел в свет с девушкой.
Фото: Starface
Премия Big Love Show в Москве порадовала публику неожиданным событием — Сергей Лазарев пришел в сопровождении девушки. Ею оказалась певица Ева Власова.
Подробности такого выхода неизвестны. Однако поклонники заявили, что пара смотрится хорошо. Вероятно, отношения артистов находятся в тайне.
Об отношениях Лазарева публика знает только одно — певец встречался с Лерой Кудрявцевой. При этом у него есть двое детей — Никита (2014) и Анна (2018).
Ранее мы писали, что Кудрявцева проговорилась, почему рассталась с Лазаревым после 4 лет отношений.
Источник:А теперь внимание!
Автор:Галина СьюТеги: