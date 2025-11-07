Сергей Лазарев восхитился новой прической Влада Топалова. Об этом стало известно из соцсетей.

Экс-солист группы Smash! Влад Топалов выложил в своем блоге совместный кадр с детьми — певец держит на руках сыновей Михаила и Мирослава.

На фото Топалов предстал в новом образе — он отрастил длинные волосы и сменил прическу. В комментариях преображением восхитились не только поклонники музыканта, но и певец Сергей Лазарев.

«Как тебе круто с длинными волосами», — подписал снимок он.

Фанаты Топалова также отметили внешнее сходство детей с родителями: «Старший сынок — копия мама», «Потрясающая семья, чудесные дети!».

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев поздравил сына Никиту с 11-летием и разместил его свежее фото.