Опубликовано 07 ноября 2025, 14:141 мин.
Сергей Лазарев восхитился новой прической Влада Топалова
© Starface.ru
Сергей Лазарев восхитился новой прической Влада Топалова. Об этом стало известно из соцсетей.
Экс-солист группы Smash! Влад Топалов выложил в своем блоге совместный кадр с детьми — певец держит на руках сыновей Михаила и Мирослава.
На фото Топалов предстал в новом образе — он отрастил длинные волосы и сменил прическу. В комментариях преображением восхитились не только поклонники музыканта, но и певец Сергей Лазарев.
«Как тебе круто с длинными волосами», — подписал снимок он.
Фанаты Топалова также отметили внешнее сходство детей с родителями: «Старший сынок — копия мама», «Потрясающая семья, чудесные дети!».
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин