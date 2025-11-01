Сергей Лазарев поздравил сына Никиту с 11-летием и разместил его свежее фото

Певец Сергей Лазарев опубликовал свежее фото сына Никиты – ему исполнилось 11 лет. Артист трогательно обратился к имениннику.

Соответствующая публикация появилась в личном аккаунте звезды.

Сын Лазарева родился 31 октября. По этому поводу певец разместил несколько снимков ребенка: сначала показал свежее фото, а потом несколько архивных.

Исполнитель написал на одном из них: «Никитушка… Сынуля… Уже 11 лет… Сладкое он не любит, поэтому чисто символически кусочек, чтобы задуть свечи».

Лазарев не распространяется о личной жизни, а в его соцсетях можно увидеть маму, сына и дочь. О рождении Никиты певец рассказал спустя два года после его появления.

Ранее артист расплакался на концерте в Москве во время исполнения песни «Ангелы не умирают», которая посвящена старшему брату, погибшему в ДТП. После номера он взял микрофон и заявил, что жизнь – это не всегда веселые моменты и надо радоваться каждому дню.