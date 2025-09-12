Сергей Лазарев вновь стал членом жюри шоу «Ну-ка, все вместе!». Об этом сообщает Kp.ru.

Стартует новый сезон шоу «Ну-ка, все вместе!» — лидером сотни экспертов снова оказался Сергей Лазарев. Певец еще после предыдущего сезона заявлял, что уходит с телеканала. Однако музыкант объяснил, что люди потребовали, чтобы он вернулся.

«Даже опросы проводились, кого хотят видеть на моем месте. И мне было безумно приятно, что люди хотели, чтобы я вернулся и продолжал быть лидером сотни. Конечно, для меня этот проект уже больше, чем телевизионный проект, это детище, которым я живу уже семь лет», — рассказал он.

Лазарев добавил, что ему сложно представить свою жизнь без шоу «Ну-ка, все вместе!».

Первым звездным экспертом проекта станет Алексей Чумаков, также в шоу среди членов жюри побывают Алсу и Натали.

Ранее мы писали о том, что Сергей Лазарев раскрыл детали своего масштабного отпуска в январе.