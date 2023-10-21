Сергей Лазарев устроил истерику на съемках шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певец Сергей Лазарев устроил скандал во время съемок шоу «Ну-ка, все вместе!». Сначала он накричал на коллегу и члена жюри Яну Блиндер, а после перекинулся на Ольгу Косибород.

Поводом для истерики Лазарева стало неожиданное признание Блиндер в том, что она весь сезон боялась высказывать свое мнение, чтобы не стать объектом критики коллег. Певца удивили слова артистки, и он на повышенных тонах поинтересовался, кого она может бояться. Затем Лазарев быстро успокоился и в ироничной форме заверил, что в шоу все профессионалы добрые.

В конце выпуска внимание Лазарева переключилось еще на одну коллегу из жюри Ольгу Косибород. Ему не понравилось, что она не нажала красную кнопку после выступления участника Ваагна Минасяна.

«Ольга, мы вообще от вас не ожидали, Ольга! Вы не там сидите», — заявил Сергей.

В ответ Косибород попыталась отшутиться и попросила больше не набирать таких хороших участников шоу, чтобы члены жюри не страдали при выборе. Она также отметила, что Лазарев каждый раз переживает «до инфаркта».

Ранее Сергей Лазарев раскритиковал Анжелику Алферову, когда она не встала после гениального, по мнению певца, выступления участника. Он был крайне недоволен решением члена жюри и не постеснялся сообщить всем об этом, сообщает сайт «Вокруг ТВ».

Мы также писали, что Лера Кудрявцева рассказала об обиде на экс-возлюбленного Сергея Лазарева. Телеведущую задело, что певец не сообщил ей о рождении детей. Кудрявцева узнала об этом только тогда, когда Лазарев пришел к ней на передачу.