Сергей Лазарев сообщил, что ругает себя за эмоциональность после победы на ТЭФИ. Его слова приводит «7Дней.ru».

В Москве состоялась премия ТЭФИ, которую посетили многие звезды, в том числе и Лазарев. Певец был номинирован в категории «Развлекательное вещание» с шоу «Ну-ка все вместе!». И, к слову, Сергею удалось одержать победу.

Певец признается, что серьезно подходит к съемкам шоу: он вместе с командой ездит по городам, проводит народные кастинги и волнуется за участников.

«Волнуюсь перед каждым эпизодом, не знаю, что ожидать. Волнуюсь за участников, чтобы они хорошо спели. Поскольку мы теперь отбираем участников на народном кастинге и сами ездим по городам, мы в ответственности за тех, кто сами и отобрали», — высказался артист.

Сергей отметил, что, в первую очередь, он следит за собой. Певец всегда просматривает выпуски шоу, анализирует ошибки и даже иногда ругает себя.

«Всегда ругаю себя за излишнюю эмоциональность. Делаю работу над ошибками. Уверен, что в седьмом сезоне я буду спокойнее, хотя, кого я обманываю? Наверное, не получится... Но я буду стараться», — резюмировал он.

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