Лера Кудрявцева эмоционально отреагировала на проигрыш на премии ТЭФИ. Телеведущая высказалась об итогах мероприятия в соцсети.

В Большом театре состоялась премия ТЭФИ, которую провели Лера и Николай Басков. Помимо этого, Кудрявцева была представлена в двух номинациях: «Ведущий развлекательного ток-шоу», а программа «Секрет на миллион» боролась за звание «Лучшее развлекательное ток-шоу выходного дня».

Телеведущая не раз отмечала важность премии, поэтому подобрала для вечера эффектный образ. Она надела черное бархатной платье с баской и сделала макияж с акцентом на глаза.

Несмотря на надежды и плодотворную работу, Лере не удалось стать победителем в этом году. При этом телеведущая отметила, что для нее почетно быть в финале.

«Провели с Николаем Басковым телевизионную премию ТЭФИ. Награду не получила, но быть в финале — это, знаете ли, тоже почетно. Всех коллег поздравляю от души! Для всех телевизионщиков — это важная награда! Прем дальше» — высказалась знаменитость.

Телеведущую после поражения поддержал Сергей Лазарев.

«Ты была, как всегда, неотразима», — написал певец.

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