Сергей Лазарев сменил образ так, что его не узнал сын. Об этом стало известно из соцсетей.

Певец Сергей Лазарев поделился кадрами с семейной прогулки по Москве. Артист заметно преобразился — он сбрил бороду, которая уже стала частью его сценического образа.

По словам Лазарева, как только он вышел побритый к детям, те его не узнали.

«Я сегодня выхожу утром, бритый полностью, а у меня ребенок говорит: „А что с тобой?“ Никита меня не узнал. Мне просто снова 16, я снова молод и красив», — рассказал он.

При этом певец решил поинтересоваться у подписчиков — идет ли ему больше с щетиной или бритым. Пока большинство попросили Лазарева вернуться к прежнему образу.