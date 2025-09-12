Сергей Лазарев признался, что его сын научился лепить посуду из глины. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Певец Сергей Лазарев рассказал на юбилейном концерте Ларисы Долиной в Кремле о новом увлечении его 10-летнего сына. По словам музыканта, Никита посещает в школе занятия по кулинарии, столярному и гончарному делу.

«Прекрасные навыки благодаря школьным урокам. У них там есть гончарное дело, они там что-то лепят: какие-то чашечки, тарелочки… Сколотил он табуретку. Специальную ключницу он сделал. Разносторонняя школа, я очень ей доволен. Конечно, радует меня, я так готовить не умею, как мой сын», — поделился певец.

В этом году в ту же школу в первый класс пошла и дочь певца Аня. Лазарев рассказывает, что его дети пока не просят помощи отца с уроками.

