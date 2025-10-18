«Жизнь — это не всегда веселые моменты»: почему Сергей Лазарев расплакался на сольном концерте в Москве

Певец Сергей Лазарев объяснил, почему не смог сдержать слез на премьере концертной программы «Шоумен» и заставил плакать 10-тысячный зрительный зал.

Во время исполнения хита «Ангелы не умирают», которую Сергей посвятил своим погибшему в ДТП старшему брату, из глаз артиста внезапно потекли слезы. Заметившие это зрители поддержали Лазарева аплодисментами.

После завершения номера Сергей взял микрофон и обратился к залу с заявлением.

«Жизнь — это не всегда яркие и веселые моменты. Безусловно, есть и черные полосы, и белые полосы. Вообще, жизнь — такая штука, что надо каждому дню очень сильно радоваться, потому что никто не знает, что будет завтра», - приводит слова Лазарева Kp.ru.

Он призвал всех стараться сеять добро вокруг себя, так как от каждого зависит, каким будет окружающий мир.

Концерты Сергея Лазарева с аншлагом прошли в Live Арене в Москве. Поклонники оценили не только вокал исполнителя, но и настоящее шоу с 3D-экранами и технологиями ИИ.

