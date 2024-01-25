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Опубликовано 25 января 2024, 09:29
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Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева впервые выложила видео без фильтров

Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева впервые выложила видео без фильтров

© Starface.ru

Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева впервые выложила видео без фильтров. Об этом сообщает Газета.Ru.

Накануне Лера Кудрявцева выложила в соцсетях видео с забавной маской, которая визуально сделала ее лицо пухлым, на глазах появились черные стрелки, а над ними густые черные брови.

Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева впервые выложила видео без фильтров

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В комментарии под записью телеведущей пришли не только ее поклонники, но и коллеги. Так, друг Кудрявцевой Сергей Лазарев подшутил над ее внешностью.

«Лерусь, ну наконец-то без фильтра», — написал он.

Впрочем, Кудрявцева только подыграла певцу.

«Не, ну, а что теперь уж скрывать истинное лицо», — ответила она.

Отметим, что похожий комментарий оставил и певец Стас Пьеха.

«Вот всегда говорю, что тебе не нужны фильтры, у тебя естественная красота», — написал он.

Напомним, Лера Кудрявцева 12 января сообщила о том, что ушла от мужа. Причиной расставания стала алкогольная зависимость бывшего хоккеиста Игоря Макарова.

Ранее мы писали о том, что у Кудрявцевой заметно повысились гонорары после расставания с мужем.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Газета.Ru
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Лера Кудрявцева
Сергей Лазарев
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