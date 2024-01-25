Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева впервые выложила видео без фильтров
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Сергей Лазарев пошутил, что Лера Кудрявцева впервые выложила видео без фильтров. Об этом сообщает Газета.Ru.
Накануне Лера Кудрявцева выложила в соцсетях видео с забавной маской, которая визуально сделала ее лицо пухлым, на глазах появились черные стрелки, а над ними густые черные брови.
В комментарии под записью телеведущей пришли не только ее поклонники, но и коллеги. Так, друг Кудрявцевой Сергей Лазарев подшутил над ее внешностью.
«Лерусь, ну наконец-то без фильтра», — написал он.
Впрочем, Кудрявцева только подыграла певцу.
«Не, ну, а что теперь уж скрывать истинное лицо», — ответила она.
Отметим, что похожий комментарий оставил и певец Стас Пьеха.
«Вот всегда говорю, что тебе не нужны фильтры, у тебя естественная красота», — написал он.
Напомним, Лера Кудрявцева 12 января сообщила о том, что ушла от мужа. Причиной расставания стала алкогольная зависимость бывшего хоккеиста Игоря Макарова.
Ранее мы писали о том, что у Кудрявцевой заметно повысились гонорары после расставания с мужем.